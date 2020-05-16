В Роскосмосе оценили заявление Трампа о создании «супер-пупер» ракеты

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16 мая 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дмитрий Рогозин, roscosmos.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты, которая будет в разы быстрее российских и китайских изделий.

«Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» - высказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что проект создания «новейшей техники» в США получил одобрение. По его словам, ракета будет развивать скорость в 17 раз быстрее скорости звука. При этом в пример он привел Россию, «у которой - в пять раз» и Китай, «который работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше)».