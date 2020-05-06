Россию не пускают на Луну

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6 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Pixabay

Администрация президента США разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, в который планируется включить несколько стран-партнеров, за исключением России, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

Соглашение станет последней попыткой создать союзников вокруг плана НАСА по размещению людей и космических станций на Луне в течение следующего десятилетия. Проект еще не был официально представлен американским союзникам. Администрация Трампа и другие страны рассматривают Луну как ключевой стратегический актив в космическом пространстве. Она также имеет ценность для долгосрочных научных исследований.

«Это не какие-то территориальные претензии», – сказал один из источников, оставшийся анонимным. Проектом предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости: «Идея заключается в том, что если вы собираетесь приблизиться к чьим-то зонам безопасности, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех».

Россия, крупный партнер НАСА на Международной космической станции, не будет партнером в этих соглашениях, заявили источники, поскольку Пентагон все чаще рассматривает Москву как врага из-за опасных спутниковых маневров в сторону американских спутников-шпионов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил подготовку проекта международного договора о добыче ископаемых на Луне.