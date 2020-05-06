Эксперт рассказал, что выгодно и невыгодно добывать на Луне

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6 мая 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Луна, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт оценил подготовку США проекта международного договора о добыче ископаемых на Луне и рассказал, что можно "найти" на спутнике Земли.

Отмечается, что Россия пока не числится в списке стран, которые планируется привлечь к данному соглашению. Предполагается, что США предложат создать зоны безопасности вокруг будущих баз на Луне, чтобы предотвратить ущерб со стороны конкурирующих стран или компаний. Кроме того, организациям, которые будут вести добычу ресурсов, планируется передавать их в собственность.

Натан Эйсмонт в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что в данном вопросе важна международная кооперация, однако существует проблема – есть международные договоры, подписанные под эгидой ООН, которые запрещают присвоение территорий на телах Солнечной системы.

Эксперт также задался вопросом, какие ископаемые планируют добывать США на Луне. Он отметил, что грунт для исследований на Землю уже доставляли, а остальное привозить будет слишком дорого. По словам Эйсмонта, даже если на лунной территории найдутся золото или алмазы, их будет значительно дороже доставить, чем добыть непосредственно на планете.

Специалист, однако, назвал вещество, которое действительно выгодно добывать на Луне, – вода. Он подчеркнул, что ее можно превратить в космическое топливо.