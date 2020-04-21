США готовятся к космической войне с Россией и Китаем

Аргументы Недели → Армия 13+

21 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

В США сформирована новая боевая группировка для контролирования околоземного пространства. В космические войска Америки поступило вооружение, способное разрушать телекоммуникации противников.



Главными соперниками США на сегодняшний день являются Россия и Китай. Они имеют возможность вести слежку за США через космос. Китай является вторым государством по количеству спутников на орбите, это вызывает опасения Вашингтона. Центр космических войск США насчитывает около 16 группировок, оснащённых наземными устройствами, способными уничтожать вражеские спутники. Такие действия позволяют разорвать потоки информации потенциального противника, лишив его координации действий.



Пентагон милитаризирует космос, опасаясь угрозы ударов из Москвы и Пекина. Руководство космическими силами США было встревожено российскими учениями, на которых был произведён пуск ракеты, способной уничтожать спутники на орбите.



США убрали стратегические бомбардировщики В-52 с острова Гуам, так как посчитали, что Китай сможет достать их при помощи ракет средней дальности. Это означает, что Вашингтон расценивает Пекин как равного по силе противника, для уничтожения которого требуется новое вооружение — космическое. Китай также занимается разработкой противоспутникового оружия.



