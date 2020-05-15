В Великобритании опубликовано письмо посла РФ по поводу борьбы с коронавирусом в России

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15 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.thetimes.co.uk

Qian Yi/Xinhua, Андрей Келин

Британская газета Times в рубрике "комментарий" разместила письмо российского посла в Великобритании Андрея Келина по поводу статьи издания, автор которой высказался о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.

Келин пишет, что автор публикации Роджер Бойс заинтересовался, почему российские представители бизнеса помогают бороться с COVID-19. Он ему отвечает, что это обычное дело, совершенно естественно для крупных фирм участвовать в общенациональной борьбе с чрезвычайной ситуацией. Властные структуры, бизнес, обычные люди, и, медики "делают все, что могут, для защиты жизни людей. Так происходит в Британии, Франции, Китае и Южной Корее, и Россия не исключение", - подчеркивает Андрей Келин.

Россия обеспечила 130 тысяч койко-мест для больных коронавирусом и тестирование почти 200 тысяч человек в день, в стране удерживается показатель смертности на низкой отметке, отметил посол.

Ранее Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.