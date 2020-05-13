Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин в среду заявил, что не исключает возможности объединения своего региона, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дорохин подчеркнул, что вопрос объединения уже много лет обсуждался, но не выносился на публику. "Мы же до сих пор называем ее (территорию) Большой Тюменской областью", – подчеркнул депутат.

По словам Павла Дорохина, следует поставить вопрос объединения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на референдум. Депутат убежден, что это будет возможно сделать уже в будущем году.

Ранее стало известно, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить два региона.