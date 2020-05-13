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Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Тюмень, pixabay.com
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин в среду заявил, что не исключает возможности объединения своего региона, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дорохин подчеркнул, что вопрос объединения уже много лет обсуждался, но не выносился на публику. "Мы же до сих пор называем ее (территорию) Большой Тюменской областью", – подчеркнул депутат.
По словам Павла Дорохина, следует поставить вопрос объединения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на референдум. Депутат убежден, что это будет возможно сделать уже в будущем году.
Ранее стало известно, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить два региона.
ЕТ

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