Евросоюз: пандемия коронавируса грозит подорвать военную безопасность всего мира

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12 мая 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

twitter.com/z_martin_u, Жозеп Боррель

Пандемия коронавируса грозит подорвать военную безопасность развивающихся государств, а может быть, и всего мира. Такое мнение высказал сегодня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель считает, что первыми сильно пострадают страны, которые зависят от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья, поскольку спрос на него падает во всем мире. Следующими станут регионы, зависящие от туристической отрасли. При этом западные страны не смогут принимать большое число мигрантов из проблемных государств, так как их собственное экономическое положение ухудшится.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза заявил на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне министров обороны о том, что пандемия поспособствует развитию новых военных возможностей в Европе, а также развития новых направлений военного сотрудничества.

"Мы вынуждены полностью поменять наш подход в отношении наших финансовых перспектив, поскольку у нас новый, абсолютно иной сценарий. Я надеюсь, что при этом сценарии ресурсы, выделенные на оборону, политику в области безопасности не сократятся", - сказал Боррель в ответ на вопрос о влиянии экономических последствий коронавируса на оборонный фонд ЕС.

В Евросоюзе оценили вероятность распада ЕС из-за коронавируса.