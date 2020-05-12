Меркель обсудила с премьером Украины реформы, борьбу с коррупцией и коронавирус

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12 мая 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Darmer/Davids

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 12 мая, провела переговоры в видеоформате с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Подчеркивается, что Меркель и Шмыгаль в рамках разговора обсудили двусторонние и экономические отношения, проведение реформ на территории Украины, ситуацию с безопасностью в восточной части страны.

Канцлер ФРГ пообещала Киеву поддержку для продолжения реформ, в особенности в областях энергетики, системы юстиции и борьбы с коррупцией.

Украинский премьер в свою очередь заверил Ангелу Меркель в том, что его страна продолжит курс на проведение реформ, согласованных с Евросоюзом и МВФ.