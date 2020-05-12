Меркель обсудила с премьером Украины реформы, борьбу с коррупцией и коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник, 12 мая, провела переговоры в видеоформате с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Подчеркивается, что Меркель и Шмыгаль в рамках разговора обсудили двусторонние и экономические отношения, проведение реформ на территории Украины, ситуацию с безопасностью в восточной части страны.
Канцлер ФРГ пообещала Киеву поддержку для продолжения реформ, в особенности в областях энергетики, системы юстиции и борьбы с коррупцией.
Украинский премьер в свою очередь заверил Ангелу Меркель в том, что его страна продолжит курс на проведение реформ, согласованных с Евросоюзом и МВФ.