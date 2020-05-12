В Германии рассказали, как предотвратить вторую волну COVID-19

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12 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

респиратор, pixabay.com

Вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде в рамках брифинга в Берлине во вторник, 12 мая, рассказал, как избежать второй волны заболевания коронавирусом нового типа на территории Германии.

Шааде отметил, что повторной вспышки можно избежать, если не будет допущено цепное заражение. По словам вице-президента института Роберта Коха, граждане должны вести себя разумно, избегать контактов с другими людьми, соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки с мылом и носить маски в общественных местах.

Ларс Шааде заметил, что возвращение к нормальной жизни станет возможным только после появления вакцины, сейчас же требуется сделать все для сохранения максимально низкого числа зараженных. Специалист уточнил, что Германия в настоящий момент приближается к плато заболеваемости COVID-19.