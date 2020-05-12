Россия вышла на 2 место по количеству выявленных случаев заражения COVID-19

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12 мая 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

анализ крови, pixabay.com

Во вторник, 12 мая, стало известно, что Россия вышла на второе место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. РФ обогнала по данному показателю Испанию.

Ранее стало известно, что на территории России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране выявили 232 243 случая заражения. Так, РФ обогнала Испанию, где зафиксированы 227 436 инфицированных.

Лидерами по заболеваемости по-прежнему являются США, где выявлено более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.