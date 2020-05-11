Россотрудничество оценило статью о «российском дипломате с ядом» в Праге как провокацию

Аргументы Недели → Политика 13+

11 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Элеонора Митрофанова, фото из открытых источников

Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества, назвала статью чешского издания Seznam о том, что российский дипломат якобы доставил яд в Прагу, бездоказательной, чистой провокацией со стороны чешских властей.

Митрофанова рассказала об Андрее Коечакове - и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии. По ее словам, Кончаков – это «молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее».

Чешское издание назвало имя россиянина, который якобы привез в Прагу «чемоданчик с ядом», чтобы «травить» местных политиков. По оценке главы Россотрудничества, материал издания, - это «в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение». По ее мнению, есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», – подчеркнула она.

«Имя подозреваемого дипломата нашему изданию подтвердили несколько источников в спецслужбах, но мы не можем привести его целиком … В действительности критический момент произошел задолго до этого. Андрей Викторович К. прилетел в Прагу уже 14 марта», - говорится в издании.

Напомним, инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, глава шестого района чешской столицы Ондржей Коларж, пожаловался на Россию в Европейскую комиссию.