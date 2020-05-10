В США попытались оправдаться за исключение СССР из списка победителей в войне

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10 мая 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ТАСС

пройдоха Эрик Картаман на стоп-кадр американского мультфильма "Южный парк"

Бывший военный атташе американского посольства Питер Звак назвал случайностью заявление Белого дома о Второй мировой войне. В нем победа над Гитлером приписывалась Соединенным Штатам и Великобритании. Советский Союз даже не был упомянут.

Неуклюжие оправдания бригадного генерала опубликовало агентство ТАСС. Питер Звак списал на случайность скандальное заявление Белого дома в twitter.

«Я уверен, что это было по недосмотру, поскольку, возможно автор сообщение в Twitter главным образом имел знания о Великой Отечественной войне Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу союзников», — заявил Питер Звак.

Бывший атташе заявил, что Вашингтон не собирался принижать роль советского народа в победе над гитлеровскими войсками. Он напомнил о совместном заявлении Кремля и Белого дома, посвященном встрече на Эльбе.

Скандальное заявление появилось в официальном twitter администрации Дональда Трампа. В нем говорилось, что 8 мая 1945 года Соединенные Штаты и Великобритания одержали победу над фашизмом.