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Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе войск двух стран

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе войск двух стран
президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск двух стран на Эльбе. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Кремле.
 
В сообщении говорится, что сегодня исполняется 75 лет с момента исторической встречи советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через Эльбу. Данное историческое событие было предвестником поражения нацистского режима.
 
Подчеркивается, что "дух Эльбы" – это пример того, как Россия и США могут опустить противоречия и, доверяя друг другу, совместно работать во имя общей цели.
ЕТ

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