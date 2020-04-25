Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе войск двух стран

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск двух стран на Эльбе. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Кремле.

В сообщении говорится, что сегодня исполняется 75 лет с момента исторической встречи советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на поврежденном мосту через Эльбу. Данное историческое событие было предвестником поражения нацистского режима.