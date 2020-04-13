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Трамп поблагодарил Путина за сокращение нефтедобычи

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп поблагодарил Путина за сокращение нефтедобычи
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил благодарность лидеру Российской Федерации Владимиру Путина за снижение нефтедобычи.

В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими государствами с целью "успокоения ситуации" на мировых энергетических рынках.

Глава США приветствует обязательство РФ вернуть добычу "черного золота" на уровень, который соответствует стабильности энергетических и финансовых рынков.

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