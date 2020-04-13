Трамп поблагодарил Путина за сокращение нефтедобычи

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил благодарность лидеру Российской Федерации Владимиру Путина за снижение нефтедобычи.

В Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими государствами с целью "успокоения ситуации" на мировых энергетических рынках.

Глава США приветствует обязательство РФ вернуть добычу "черного золота" на уровень, который соответствует стабильности энергетических и финансовых рынков.