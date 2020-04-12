Путин обсудил сделку ОПЕК+ с президентом США и королем Саудовской Аравии

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12 апреля 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и саудовским королем Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Одной из главных тем разговора лидеров трех стран стала новая сделка ОПЕК+. Они положительно оценили достигнутую договоренность. Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание сегодня вечером, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки