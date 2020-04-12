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Путин обсудил сделку ОПЕК+ с президентом США и королем Саудовской Аравии

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил сделку ОПЕК+ с президентом США и королем Саудовской Аравии
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и саудовским королем Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Одной из главных тем разговора лидеров трех стран стала новая сделка ОПЕК+. Они положительно оценили достигнутую договоренность. Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.

Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание сегодня вечером, пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки

НС

Общество

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Латвийский премьер-министр призвал соотечественников показать свои яйца

Карантин в коронавирус, конечно, сложно выдержать. На психику давит. Вот и я решила, что уже умом тронулась… Как добропорядочный житель Латвии, я, разумеется, смотрю выступления первых лиц государства. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил перед латвийцами в канун католической Пасхи и… призвал их показать друг другу яйца.

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