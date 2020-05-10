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Белоусов расширил полномочия регионов по использованию средств для борьбы с COVID-19

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Белоусов расширил полномочия регионов по использованию средств для борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com

И.о. председателя российского правительства Андрей Белоусов принял решение расширить полномочия регионов по использованию средств, предоставленных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации», - сказано в документе, представленном на сайте кабинета министров.

Региональные власти получили возможность направлять деньги на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19, а также на проведение такой диагностики.

Ранее в регионах России заявили о возможности платно проверить на коронавирус всех желающих.

АБ

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