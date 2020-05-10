Белоусов расширил полномочия регионов по использованию средств для борьбы с COVID-19

И.о. председателя российского правительства Андрей Белоусов принял решение расширить полномочия регионов по использованию средств, предоставленных для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации», - сказано в документе, представленном на сайте кабинета министров.
Региональные власти получили возможность направлять деньги на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19, а также на проведение такой диагностики.
Ранее в регионах России заявили о возможности платно проверить на коронавирус всех желающих.