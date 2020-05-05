В российских регионах начнут платно проверять на коронавирус всех желающих

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5 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

В российских городах-миллионниках стартует платное тестирование на коронавирусную инфекцию. Помочь россиянам узнать о болезни решили в одной из частных лабораторий страны.

«Во всех городах-миллионниках компания запустит сервис бесконтактного тестирования на дому. С 6 мая такой сервис станет доступен жителям Екатеринбурга и Краснодара, далее, до конца мая, подключит к проекту остальные города с населением свыше 1 млн человек», - сообщили в лаборатории.

Отмечается, что наборы для самостоятельного взятия пробы курьер доставит на дом, а потом увезет анализы в лабораторию. При этом исследования будут проводиться в Москве или Санкт-Петербурге. Результат станет известен в течение двух суток. Также жители некоторых городов могут сдать анализы на коронавирус в филиалах, предварительно записавшись.