Киркоров сдал тест на коронавирус. Всей семьей

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4 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров. Фото: соцсети

Король российской эстрады Филипп Киркоров сдал тест на коронавирус. Вместе с ним это сделала вся его семья, включая отца Бедроса Филипповича. На днях популярный певец устроил праздник у себя дома.

Артист не мог не отметить свой день рождения. 30 апреля ему исполнилось 53 года, по этому случаю он устроил домашнюю милую вечеринку. Участие в сдаче тестов приняли и дети: сын Мартин-Кристиан и дочь Алла-Виктория. Что показали тесты - пока неизвестно.

Российский юморист Максим Галкин эмоционально поздравил друга оригинальным видео трехлетней давности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)4 Май 2020 в 8:52 PDT