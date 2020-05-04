Киркоров сдал тест на коронавирус. Всей семьей

Король российской эстрады Филипп Киркоров сдал тест на коронавирус. Вместе с ним это сделала вся его семья, включая отца Бедроса Филипповича. На днях популярный певец устроил праздник у себя дома.
Артист не мог не отметить свой день рождения. 30 апреля ему исполнилось 53 года, по этому случаю он устроил домашнюю милую вечеринку. Участие в сдаче тестов приняли и дети: сын Мартин-Кристиан и дочь Алла-Виктория. Что показали тесты - пока неизвестно.
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