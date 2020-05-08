Леонид Развозжаев: Россия стоит на пороге социал-демократической революции

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8 мая 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

С 2012 года количество бедных и озлобленных на власть людей выросло в разы. Россия-2020 находится на пороге революции, считает известный российский оппозиционер, координатор общественного движения «Левый Фронт», экс-политзаключённый Леонид Развозжаев, который дал эксклюзивное интервью "Аргументам недели".



"Левые, и уж, тем более, в союзе с патриотами, сегодня объективно самые подготовленные политические силы в России для выполнения любых задач, которые может поставить перед нами история. Но пока мы разрознены, наша суммарная мощь существенно снижается. Это понимают все. Поэтому на левых оказывается давление, власть их разделяет, вбивая клинья. Но, вместе с тем, у нас сохраняются рабочие контакты практически со всеми значимыми левыми организациями и лидерами мнений. По большому счёту, для объединения левых нужен лишь координационный центр, состоящий из представителей разных левых организаций, работающий на профессиональной основе. В этом случае левые очень сильно пойдут в гору. Никакие навальные даже рядом не будут стоять!", - говорит Развозжаев.



При этом оппозиционер не следит за деятельностью «Коммунистов России», они, увы, часто ведут себя очень скверно, работают в пользу власти на выборах, по сути, выбивая кандидатов от левых партий, в том числе, идущих по спискам КПРФ. Так что, наверное, они сперва должны поменять приоритеты, а потом уже люди будут проявлять с ними солидарность.



По прогнозу Леонида Развозжаева, серьёзные политические потрясения ждут Россию к концу года, а к следующей весне - острая фаза революционной ситуации, которая, возможно, продлится всё лето и закончится развязкой осенью 2021 года. В общем, в период весна-осень следующего года стоит ждать кардинальных перемен в России.



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