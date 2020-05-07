Леонид Развозжаев: «Если в России будет «майдан», то не праволиберальный, а социал-демократический»

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Леонид Развозжаев

Собеседник еженедельника «Аргументы недели» - известный российский оппозиционер, координатор общественного движения «Левый Фронт», экс-политзаключённый Леонид Развозжаев.

- Леонид, ты отсидел 4,5 года по так называемому «болотному делу», на свободе находишься уже ровно три года. Жалеешь ли о времени, потерянном в тюрьме, или же воспринимаешь это как некий жизненный опыт?

- Разумеется, нахождение в заключении, мягко говоря, не сахар, тем более, то, что там происходило со мной, бывает не так часто с другими политическими заключёнными: пытки, издевательства и сплошное нарушение прав. Всё это очень тяжело было перенести. Вместе с тем, тюрьма - это, безусловно, громадный жизненный опыт, тут в двух словах не расскажешь. Я когда освободился, то довольно быстро написал книгу о своих приключениях, она называется «Тюремные Университеты». Советую прочитать.

- В 2012 году ты уехал на Украину, где просил политубежища в ООН. Почему выбрал именно Киев? Что пошло не так по поводу получения статуса политбеженца?

- У меня не было шенгенских виз, а с Украиной тогда был безвизовый режим, поэтому поехал туда. Также у нас там были хорошие связи с активистами левых организаций, которые могли помочь. В конце концов, мне посоветовали обратиться к одному из партнёров УВКБ ООН с целью получения статуса соискателя убежища. Хитрость в том, что данный статус, полученный у подобного партнёра УВКБ ООН, даёт право получения убежища не только на Украине, но и в любой западной стране. Я даже успел заполнить анкету на получение убежища, и, по сути, до сих пор являюсь его соискателем. Но так получилось, что объявили перерыв на 15 минут, я вышел за булочкой, а на улице меня схватили люди в масках, которые в конечном итоге перевезли меня в Россию.

- Как тебе Украина нынешняя? Ты туда въездной, или занесён на «Миротворец»?

- Я категорически не поддержал результаты так называемой революции 2014 года на Украине, и считаю это действо проамериканским империалистическим переворотом с использованием нацистской идеологии. В первом же интервью украинским журналистам после освобождения я сказал всё, что думаю об их власти. Меня сразу же внесли в списки «Миротворца», теперь, вероятно, на Украину мне въехать нельзя. Разумеется, не особо-то и хочется: что там делать, смотреть на памятники Бандере? Нет, это не мой герой!

- По решению ЕСПЧ правительства России и Украины должны выплатить тебе денежную компенсацию. Выплатили?

- Всё в процессе, думаю, проблем не возникнет. Самое главное, что мы получили возможность оспорить свой приговор в Верховном Суде России.

- Насколько известно, на долгое время тебе и Сергею Удальцову запрещено принимать участие в массовых собраниях, баллотироваться и прочее. Что это за санкции и на чём они основаны?

- Стандартная мера для всех судимых по тяжким и особо тяжким статьям. Единственное, наверное, если у тебя есть связи, то ты можешь снять судимость раньше установленного срока, закон это позволяет. Но, в любом случае, право избираться появляется только через 10 лет после снятия судимости! Мы с Удальцовым сможем избираться, по-моему, не раньше 2034 года. Участвовать в массовых мероприятиях на данный момент запрещено только Удальцову в связи с тем, что на него наложен надзор. Надзор - это особая форма контроля за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы и признанными в заключении нарушителями режима содержания. Либо же если человек совершает два административных правонарушения за календарный год в период, пока не погашена судимость. Сергея признали нарушителям в ноябре 2018 года, дали три года надзора. Меня признали нарушителем ещё в колонии и дали два года надзора. После хотели продлить, но им это не удалось, и я на сегодняшний момент имею право посещать массовые мероприятия и передвигаться по стране без ограничений.

- Сейчас оппозиция в России разрозненная, терпит поражение за поражением. Почему бы не объединиться всем левым силам?

- Левые, и уж, тем более, в союзе с патриотами, сегодня объективно самые подготовленные политические силы в России для выполнения любых задач, которые может поставить перед нами история. Но пока мы разрознены, наша суммарная мощь существенно снижается. Это понимают все. Поэтому на левых оказывается давление, власть их разделяет, вбивая клинья. Но, вместе с тем, у нас сохраняются рабочие контакты практически со всеми значимыми левыми организациями и лидерами мнений. По большому счёту, для объединения левых нужен лишь координационный центр, состоящий из представителей разных левых организаций, работающий на профессиональной основе. В этом случае левые очень сильно пойдут в гору. Никакие навальные даже рядом не будут стоять!

- Что побудило Левый Фронт поддержать не левого кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина в 2018 году? По принципу «лишь бы не Путин» или по причине тесной связи с КПРФ?

- Для меня поддержка Грудинина была абсолютно органичной и соответствовала моему представлению революционной целесообразности. Это вопрос тактики, так сказать, тактический союз с прогрессивной буржуазией: в подобные союзы неоднократно вступали даже большевики. А уж нам в 21 веке сам «Маркс» велел идти подобным путём! Вообще, это действительно огромный шаг вперёд, который даст о себе знать уже совсем скоро! Условно говоря, если у нас будет «майдан», то он не будет праволиберальным. Он будет социал-демократическим как раз потому, что в 2018 году левые поддержали Грудинина, и теперь миллионы представителей среднего класса, вероятней всего, поддержат левых в случае возникновения массовых уличных протестов.

- Какие мысли навевает всеобщая самоизоляция? Веришь в масштабную опасность COVID-19 или являешься «ковид-диссидентом»?

- Проблема коронавируса как болезни, безусловно, существует, масштаб её достаточно серьёзный, но в нашей стране не так страшен коронавирус, как разгром медицинской системы! Была бы прочная медсистема и сильный госсектор в социальной сфере, то нам можно было бы ограничиться более мягким карантином. Но, увы, мы имеем то, что реформаторы сделали с нашей страной. Поэтому советую гражданам быть очень осторожными, не подвергать опасности себя и особенно - слабых граждан.

- Какова нынешняя тактика Левого Фронта в связи с падением доходов граждан по причине карантина? Если его снова продлят, ожидается ли какая-то вменяемая реакция левых?

- Мы выдвинули ряд требований к власти о поддержке всех граждан России из госбюджета. Речь, в первую очередь, о потерявших работу и находящихся в так называемой серой зоне, самозанятых, представителей малого бизнеса и прочее. Отмена оплаты ЖКХ, списание кредитов - список требований примерно из 10-ти пунктов. Касательно активных действий против продления самоизоляции - вопрос сложный, ведь мы понимаем, что опасность коронавируса серьёзная. Вместе с тем, люди скоро реально могут начать голодать. Поэтому лично я не исключаю, что мы можем предложить провести активные акции протеста, по сути, не нарушающие режим самоизоляции!

- За проведение первомайской акции «Коммунисты России» попали под «прессинг» полиции, они несколько дней заблокированы в своём офисе. Левый Фронт проявил солидарность с коллегами?

- За деятельностью «Коммунистов России» я не слежу, они, увы, часто ведут себя очень скверно, работают в пользу власти на выборах, по сути, выбивая кандидатов от левых партий, в том числе, идущих по спискам КПРФ. Так что, наверное, они сперва должны поменять приоритеты, а потом уже люди будут проявлять с ними солидарность.

- Чем отличается Россия-2020 от России-2012 «болотных времён»?

- Количество бедных и озлобленных на власть людей выросло в разы. Россия-2020 находится на пороге революции.

- Будешь голосовать за поправки в Конституцию?

- Я, безусловно, не поддерживаю эти так называемые поправки. Считаю это наглой попыткой узурпировать власть в Росси в пользу одного лица. С тактикой на день голосования пока не определился, но выбор невелик: либо буду голосовать против, либо буду бойкотировать. Это зависит от некоторых технических нюансов.

- Твой политический прогноз на ближайшее будущее?

- Серьёзные политические потрясения к концу года, а к следующей весне - острая фаза революционной ситуации, которая, возможно, продлится всё лето и закончится развязкой осенью 2021 года. В общем, в период весна-осень следующего года стоит ждать кардинальных перемен в России.

- Представь импровизированную трибуну. С чем обратишься к соотечественникам?

- Та реальность, в которой мы сегодня существуем, не является единственно возможной для России. Я, как представитель Левого Фронта, прошу вас внимательно рассмотреть альтернативные предложения по организации жизни общества, которые мы предлагаем десятки лет! При этой альтернативе власть будет находиться под контролем граждан, вся экономическая, политическая и социальная мощь государства будет оберегать каждого гражданина, а не преследовать его и заниматься грабежом. Сотни тысяч новых высокотехнологичных предприятий, которые преимущественно будут функционировать при помощи робототехники, будут, в первую очередь, работать на удовлетворение потребностей гражданина России, а не на извлечение прибыли ради обогащения кучки олигархов. Социально справедливая и экологически чистая Россия под управлением свободных граждан, а не богатой элиты, возможна. И именно этот альтернативный путь мы предлагаем! Но без жёсткой массовой борьбы всех честных граждан никаких изменений в России не будет! Интересы власти и интересы народа сегодня диаметрально противоположны, эта разница обусловлена наличием классов эксплуататоров и классов трудящихся. Мы должны покончить с классовым обществом: только в бесклассовом может быть гармоничное развитие всего общества и уважение людей друг к другу.

- А что скажешь к 75-летию Великой Победы?

- Победу наших отцов, дедов, прадедов у нас украли. Не забудем и не простим тем, кто сделал это!