Андрей Разин обратился к Турчаку с просьбой по поводу праймериз

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8 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Политик и музыкальный продюсер Андрей Разин просит «Единую Россию» перенести праймериз из-за эпидемии коронавируса.

«Как Член Общественной Палаты Союзного государства, как член партии «Единая Россия», хочу обратиться к секретарю Генерального совета партии Андрею Анатольевичу Турчаку с просьбой инициировать перенос праймериз, назначенные на май, на более поздние сроки, так как сегодня во всех регионах люди просто в замешательстве», - заявил Разин. Он отметил, что в связи о сложившейся ситуацией, территориальным отделениям партии «Единая Россия» сложно сейчас принимать документы, а также работать в отношении кандидатов на праймериз.

«Сроки у всех сжатые. Ранее до 5 мая нужно было сдать документы. Некоторые регионы самостоятельно принимают решение продлить сроки приема до 15 мая. Тем не менее, эпидемия не дает возможности людям выходить на работу и собирать документы, поэтому я думаю, что настал тот момент, когда партии «Единая Россия», как инициатору системы праймериз, необходимо перенести их на более поздний срок. Являясь помощником первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, я понимаю, что это необходимо сделать, так как мы много уже говорим о том, что сентябрьский единый день голосования не очень удобен из-за начала занятий в школах и закрытия сезона», - говорит Андрей Разин.

Продюсер считает, что было бы хорошо, если бы Государственная Дума и Совет Федерации рассмотрели вопрос о переносе единого дня голосования с сентября на ноябрь. По словам Разина, об этом просят многие депутаты и эксперты.