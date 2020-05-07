Путин поговорил с Трампом. США предлагают РФ помощь в борьбе с коронавирусом

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7 мая 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Кремля

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин, Дональд Трамп

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Обсуждались, в том числе, борьба с коронавирусом и контроль над вооружениями.

Трамп отметил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен касаться и России, и Китая, и намерены продолжать диалог для предотвращения гонки вооружений.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии COVID-19 лидеры стран позитивно оценили двустороннее сотрудничество. Трамп выступил с предложением направить в Россию партию медицинского оборудования. Ранее сообщалось, что по словам американского лидера, он совсем перестал спать из-за пандемии коронавируса нового типа.

Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.