Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин поговорил с Трампом. США предлагают РФ помощь в борьбе с коронавирусом

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Кремля

Путин поговорил с Трампом. США предлагают РФ помощь в борьбе с коронавирусом
Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Путин, Дональд Трамп

Сегодня состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Обсуждались, в том числе, борьба с коронавирусом и контроль над вооружениями.

Трамп отметил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен касаться и России, и Китая, и намерены продолжать диалог для предотвращения гонки вооружений.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии COVID-19 лидеры стран позитивно оценили двустороннее сотрудничество. Трамп выступил с предложением направить в Россию партию медицинского оборудования. Ранее сообщалось, что по словам американского лидера, он совсем перестал спать из-за пандемии коронавируса нового типа.

Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

НС

Общество

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественном транспорте. Известно, что с 12 мая работу начинают промышленные и строительные предприятия столицы

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью