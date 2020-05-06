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Путин исключил главу Минэкономразвития Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pravo.gov.ru

Путин исключил главу Минэкономразвития Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам
Максим Решетников, фото: Russian Government, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин исключил главу Министерства экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В рабочую группу включена замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, получившая назначение в ведомстве 25 февраля.

В состав совета также вошел заместитель руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

Не зря так нервничал Решетников на совещании. Во время видеотрансляции Владимир Путин порекомендовал министру внимательнее изучить, как реализуются уже принятые меры поддержки бизнеса. Президент потребовал, чтобы Решетников владел всей информацией.

ИЧ

Общество

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.

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