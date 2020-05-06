Путин исключил главу Минэкономразвития Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

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6 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pravo.gov.ru

Максим Решетников, фото: Russian Government, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин исключил главу Министерства экономического развития Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В рабочую группу включена замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, получившая назначение в ведомстве 25 февраля.

В состав совета также вошел заместитель руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

Не зря так нервничал Решетников на совещании. Во время видеотрансляции Владимир Путин порекомендовал министру внимательнее изучить, как реализуются уже принятые меры поддержки бизнеса. Президент потребовал, чтобы Решетников владел всей информацией.