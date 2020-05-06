После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

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6 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com, Максим Решетников

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.

Путин поручил Решетникову детально доложить, сколько средств, кто именно получил и на что было потрачено, все это структурировать, чтобы владеть ситуацией.

После критики главы государства министр взял бутылку с водой, начал ее нервно крутить в руках, не открыл и отставил. Вид у Решетникова был при этом довольно озабоченный.

Ранее стало известно, что правительство исключило главу Минэкономразвития из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам.