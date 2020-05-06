После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.
Путин поручил Решетникову детально доложить, сколько средств, кто именно получил и на что было потрачено, все это структурировать, чтобы владеть ситуацией.
После критики главы государства министр взял бутылку с водой, начал ее нервно крутить в руках, не открыл и отставил. Вид у Решетникова был при этом довольно озабоченный.
Ранее стало известно, что правительство исключило главу Минэкономразвития из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам.