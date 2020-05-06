Планы открытия предприятий и строительства объектов в Москве после 12 мая одобрены Путиным

Президент России Владимир Путин во время совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии мер одобрил планы открытия промышленных предприятий и строительства объектов в Москве после 12 мая.
"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно", - отметил глава государства.
Владимир Путин порекомендовал главе МЭРТ Максиму Решетникову повнимательнее изучить, как реализуются меры поддержки бизнеса.
"Многое из того, что я сейчас услышал, это перечень решений, которые были приняты ранее. ... Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть, как реализуются эти решения, где и какое количество денег выдано, и кому", — сказал Путин.
Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима самоизоляции, отметив, что поспешное снятие ограничений может обернуться откатом назад.