Планы открытия предприятий и строительства объектов в Москве после 12 мая одобрены Путиным

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6 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Газета.ru

pixabay.com, стройка

Президент России Владимир Путин во время совещания по снятию режима введенных из-за эпидемии мер одобрил планы открытия промышленных предприятий и строительства объектов в Москве после 12 мая.

"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно", - отметил глава государства.

Владимир Путин порекомендовал главе МЭРТ Максиму Решетникову повнимательнее изучить, как реализуются меры поддержки бизнеса.

"Многое из того, что я сейчас услышал, это перечень решений, которые были приняты ранее. ... Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть, как реализуются эти решения, где и какое количество денег выдано, и кому", — сказал Путин.

Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима самоизоляции, отметив, что поспешное снятие ограничений может обернуться откатом назад.