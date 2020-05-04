Американцы заплатили Юлии Тимошенко более 5 млн долларов

Аргументы Недели → Политика 13+

4 мая 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Известный украинский политик Юлия Тимошенко подала декларацию об изменении материального положения на 5,5 млн долларов, которые она получила от американской компании.

В документе Тимошенко указала, что получила деньги в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями 2011-2014 годов».

Также примерно такую же сумму ранее задекларировал и адвокат Тимошенко. Получил он ее от той же американской компании. Поступления обозначены как иностранный доход.

Известно, что осчастливившая Тимошенко юридическая компания занимается судебными разбирательствами на международном уровне.

Напомним, в 2010-2011 Юлию Тимошенко обвиняли в превышении служебных полномочий и присваивании средств, предназначенных на выплату пенсий. За это она отсидела несколько лет в тюрьме. Американцы считали, что в деле присутствует политический мотив.