В Кремле о выходе из самоизоляции: необходимо «досидеть оставшуюся неделю, оставшиеся дни»

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30 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президент, а РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о выходе из режима самоизоляции в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Владимир Путин продлил ранее введенные ограничения до 11 мая включительно.

«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», - пояснил он.

Песков отметил, что выход из самоизоляции начнется 12 мая, но одномоментным этот период не будет.

Ранее Дмитрий Песков уточнил свои слова о том, что для пострадавших во время эпидемии коронавируса россиян не исключена прямая материальная помощь.