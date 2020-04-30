Песков уточнил свои слова о возможном оказании прямой материальной помощи: Решений пока не принимали

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Песков и Греф, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил свои слова о том, что для пострадавших во время эпидемии коронавируса россиян не исключена прямая материальная помощь, как оказывается гражданам в США, Японии и в некоторых странах ЕС из их бюджета.

Интервью Пескова телеканалу RTVI размещено на YouTube. Пресс-секретарь президента РФ назвал неверной трактовкой его сообщение. О возможности оказать прямую матпомощь Пескова спросили журналисты. Он ответил: "Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше".

СМИ процитировали пресс-секретаря. Он пояснил, что произошла "ошибочная подача информации", "решений о введении такой меры пока не принимали".

Власти уже оказывают помощь предприятия и населению. Владимир Путин поручил готовить новый пакет помощи. Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что у России нет возможности оказать материальную помощь населению.