МИД: Россия даст ядерный ответ в случае атаки баллистических ракет подлодок США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любая атака Соединенных Штатов с применением баллистических ракет подводных лодок послужит основанием для ядерного ответа России.
Так Захарова прокомментировала публикацию Госдепа США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими части баллистических ракет подводных лодок. Она отметила, что в Москве подобный шаг считают опасным, поскольку происходит "целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием".
"Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", - сказала представитель МИД.
Захарова прокомментировала текущую ситуацию в отношениях России и Чехии.