МИД: Россия даст ядерный ответ в случае атаки баллистических ракет подлодок США

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29 апреля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, здание МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любая атака Соединенных Штатов с применением баллистических ракет подводных лодок послужит основанием для ядерного ответа России.

Так Захарова прокомментировала публикацию Госдепа США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими части баллистических ракет подводных лодок. Она отметила, что в Москве подобный шаг считают опасным, поскольку происходит "целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием".

"Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", - сказала представитель МИД.

Захарова прокомментировала текущую ситуацию в отношениях России и Чехии.