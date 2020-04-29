В МИД ФРГ назвали дату видеоконференции министров стран «нормандского формата»

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль назвал дату проведения видеоконференции министров стран "нормандского формата" о реализации договоренностей саммита в Париже на уровне трехсторонней контактной группы.

Бройль заявил, что встреча в видеоформате состоится в грядущий четверг, 30 апреля, во второй половине дня. Ранее о грядущей видеоконференции сообщил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Подчеркивается, что в рамках беседы будет обсуждаться реализация тех договоренностей, которые были приняты в ходе парижского саммита. Кроме того, стороны поделятся мнениями о пандемии коронавируса, которой, в частности, затронут восток Украины.