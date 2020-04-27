Лавров заявил, что сейчас не может быть и речи о саммите «нормандской четверки»

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27 апреля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине должен был состояться в апреле, но об этом не может быть речи "из-за действий Киева".

Лавров в рамках онлайн-лекции для студентов МГИМО подчеркнул, что все, что было согласовано в рамках встречи в Париже, блокируется по причине той позиции, которую заняли киевские власти

Российский дипломат заметил, что попытки, которые руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимал в процессе контактов с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, были направлены на то, чтобы оказать влияние на политические договоренности по урегулированию в Донбассе.