Песков объяснил слова Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина про разгром печенегов и половцев. Во время второго обращения российского лидера к народу данная фраза вызвала активное обсуждение в СМИ.
«Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам», - пояснил официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что Путин отдает себе отчет в том, что он говорит во время публичных выступлений. По его словам, когда человек является одним из самых авторитетных мировых лидеров и пользуется поддержкой граждан, он должен понимать, что всегда находится в центре внимания.
Ранее Песков назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом.