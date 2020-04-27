Песков объяснил слова Путина про печенегов и половцев

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27 апреля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина про разгром печенегов и половцев. Во время второго обращения российского лидера к народу данная фраза вызвала активное обсуждение в СМИ.

«Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин отдает себе отчет в том, что он говорит во время публичных выступлений. По его словам, когда человек является одним из самых авторитетных мировых лидеров и пользуется поддержкой граждан, он должен понимать, что всегда находится в центре внимания.

Ранее Песков назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом.