Саакашвили пригрозил России миром

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24 апреля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Михаил Саакашвили на фото Globallookpress.com/ Yuliia Zozulia

Грузино-украинский даже в Киеве, скорее, конфлитик, чем политик Михаил Саакашвили заявил о том, что выступает за мир с Россией. Зеленский хочет его назначить на пост вице-премьера украинского правительства. Ему могут быть поручены реформы.

Это интервью еще неназначенного на пост вице-премьера Саакашвили. Его еще должна рассмотреть Верховная Рада. Пока Зеленский лишь предложил бывшему президенту Грузии кресло вице-премьера, а Саакашвили согласился.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией», — предупредил Саакашвили немецкую аудиторию в интервью Deutsche Welle: «Тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру говорит о том, что он выступает за независимую внешнюю политику. Я смотрю, последние два дня в российский медиа полная истерика и президент Зеленский об этом тоже знает. И никто против мира с Россией не выступает, но есть разные условия при которых достигается этот мир».

Эти заявления выглядят, как попытка надавить на Верховную Раду. Там еще много разногласий. Проголосовать за Саакашвили готовы лишь половина депутатов.

Предыдущая реальная политика Саакашвили выглядела совсем не примирительной с Россией, а скорее подчиненной официальному Вашингтону. Именно Саакашвили напал на Цхинвал в 2008 году.

Вот, и теперь утверждение миротворческой позиции больше выглядит, как угроза. В своем интервью Саакашвили вдруг заговорил о диктатуре. И судя по всему, на кого-то намекал, и даже пытался угрожать своими намеками.

«Я думаю, что любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов, и в России есть много нормальных информированных людей, которые хотят жить в свободной стране. Надеюсь, они вернут себе свою собственную страну, конечно, без захваченных территорий у других государств», — сказал Саакашвили.

Он может снова политически плохо кончить. В Грузии уже выражают недовольство возможным назначением и даже собираются отозвать посла. А это означает, что Киев потеряет доверие Тбилиси.