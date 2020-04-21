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В Кремле прокомментировали информацию о болезни Ким Чен Ына

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле прокомментировали информацию о болезни Ким Чен Ына
фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Появилась информация, что председатель Госсовета восстановляется после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», - высказал Песков. 

Ранее  источники написали, что Ким Чен Ын проходит курс лечения и отдыхает на своей даче. Кроме того, лидеру КНДР приписали заболевания, вплоть до коронавируса.

В южнокорейском правительстве также прокомментировали информацию о плохом самочувствии лидера КНДР.

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