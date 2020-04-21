В Кремле прокомментировали информацию о болезни Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Появилась информация, что председатель Госсовета восстановляется после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», - высказал Песков.
Ранее источники написали, что Ким Чен Ын проходит курс лечения и отдыхает на своей даче. Кроме того, лидеру КНДР приписали заболевания, вплоть до коронавируса.
В южнокорейском правительстве также прокомментировали информацию о плохом самочувствии лидера КНДР.