В Кремле прокомментировали информацию о болезни Ким Чен Ына

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21 апреля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о тяжелой болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Появилась информация, что председатель Госсовета восстановляется после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», - высказал Песков.

Ранее источники написали, что Ким Чен Ын проходит курс лечения и отдыхает на своей даче. Кроме того, лидеру КНДР приписали заболевания, вплоть до коронавируса.

В южнокорейском правительстве также прокомментировали информацию о плохом самочувствии лидера КНДР.