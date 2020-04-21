Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына

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21 апреля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото:Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в Соединённых Штатах начнут проверку информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после проведения «кардиоваскулярной процедуры», сообщает kp.ru.

Отмечается, что южнокорейские источники сообщили, что Ким Чен Ын восстанавливается на своей даче в районе гор Мёхянсан в 100 км к северо-востоку от Пхеньяна после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом лидеру республики назначен специальный курс лечения, пишет Daily NK.

В издании говорится, что состояние председателя трудовой партии Кореи ухудшилось из-за проблем с лишним весом и переутомления. Кроме того, теперь СМИ утверждают, что глава КНДР якобы сильно болен, вплоть до коронавируса, из-за отсутствия на публичных мероприятиях. Последний раз его видели 11 апреля.

Ким Чен Ын отсутствовал 15 апреля на одном из важнейших национальных праздников - дне рождении основателя государства Ким Ир Сена и пропустил заседание Верховного народного собрания и испытания нового оружия.