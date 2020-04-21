В Южной Корее отреагировали на сообщение о «серьезных проблемах со здоровьем» Ким Чен Ына

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21 апреля 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рёнхап

фото: Ким Чен Ын, Kremlin Pool/globallookpress.com

В южнокорейских СМИ прокомментировали информацию о плохом самочувствии главы КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что председатель Госсовета якобы проходит курс лечения и восстанавливается после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.



«Насколько мне известно, ничего такого, что позволило бы предполагать наличие [проблем со здоровьем у Ким Чен Ына], не наблюдалось», - сообщил источник в правительстве, ответственный за северокорейское направление.

Другой собеседник подтвердил, что официальных данных о тяжелом состоянии лидера трудовой партии Кореи не зафиксировано.

Кроме того, представитель администрации президента Республики Корея отметил, что им нечем подтвердить данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что его состояние ухудшилось из-за проблем с лишним весом и переутомления. Кроме того, СМИ утверждают, что глава КНДР якобы сильно болен, вплоть до коронавируса.