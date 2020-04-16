Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

США увеличили уровень представительства на параде Победы в Москве

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

США увеличили уровень представительства на параде Победы в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уровень представительства США на торжествах по случаю 75-летия Победы будет существенно выше запланированного, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Приглашения отосланы, отказов нет.

В МИД не видят причин, почему приезд американцев может не состояться.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в Кремле приняли решение перенести парад Победы на более поздний период из-за пандемии коронавируса в стране.

НС

Жаркое из блогов

Американские источники сообщили о пуске с полигона Плесецк ракеты противоспутникового перехвата

Американские источники сообщили о пуске с полигона Плесецк ракеты противоспутникового перехвата

Космическое командование США (U.S. Space Command - USSPACECOM) разразилось по данному поводу специальным заявлением, в котором говорится: Космическое командование США осведомлено и отслеживает испытание в России 15 апреля противоспутниковой ракеты (Direct-ascent anti-satellite - DA-ASAT).

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью