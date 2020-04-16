США увеличили уровень представительства на параде Победы в Москве

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16 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уровень представительства США на торжествах по случаю 75-летия Победы будет существенно выше запланированного, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Приглашения отосланы, отказов нет.

В МИД не видят причин, почему приезд американцев может не состояться.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в Кремле приняли решение перенести парад Победы на более поздний период из-за пандемии коронавируса в стране.