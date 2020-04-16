Песков призвал дождаться решения Путина по параду Победы

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16 апреля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: парад Победы 9 мая, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в Кремле приняли решение перенести парад Победы на более поздний период из-за пандемии коронавируса в стране.

«Рассматриваются разные варианты с учётом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит», - пояснил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Минобороны РФ рассказали, что официальное заявление о переносе парада может быть сделано до конца текущей недели.

Кроме того, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал дату, на которую можно перенести проведение парада Победы.