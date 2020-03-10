Кремль: Дональд Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

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10 марта 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент США Дональд Трамп, Liu Jie/XinHua

Во вторник, 10 марта, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Согласно последней информации, Кремль по дипломатическим каналам получил сообщение о том, что американский лидер не приедет 9 мая.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что пока нет данных о том, на каком уровне на мероприятиях по случаю Дня Победы будут представлены Соединенные Штаты Америки.

Ранее стало известно, что парад Победы планирует посетить депутат Верховной рады Украины.