Все новости >>

//В мире 13+

Кремль: Дональд Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Кремль: Дональд Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
президент США Дональд Трамп, Liu Jie/XinHua

Во вторник, 10 марта, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Согласно последней информации, Кремль по дипломатическим каналам получил сообщение о том, что американский лидер не приедет 9 мая.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что пока нет данных о том, на каком уровне на мероприятиях по случаю Дня Победы будут представлены Соединенные Штаты Америки.

Ранее стало известно, что парад Победы планирует посетить депутат Верховной рады Украины.

ЕТ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

//новости ан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…