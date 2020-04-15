Как поправки в Конституцию помогут добровольцам и общественникам

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15 апреля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Юрий Болдырев (справа). Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Руководитель областного студенческого трудового отряда Юрий Болдырев считает, что поправки в Конституцию, касающиеся некоммерческих организаций (НКО) и волонтеров, помогут развитию гражданского общества в России.

В беседе с журналистом «Южноуральской панорамы», Юрий Болдырев отметил, что государство поддерживает НКО и волонтеров, но это необходимо зафиксировать в основном законе страны. «Произойдет системное включение и вовлеченность некоммерческого сектора в решение задач государственной важности, — говорит Юрий Болдырев. Он также отметил, что волонтеры и общественники — это отзывчивые люди, которые знакомы с проблемами простых людей не понаслышке. «Они готовы включаться в проблемы и устранять их,это очень отзывчивые люди, которые готовы всегда протянуть руку помощи», - сказал эксперт.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса перенесено с 22 апреля на более поздние сроки.