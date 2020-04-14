Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

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14 апреля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдумы РФ

Госдума на заседании во втором и третьем чтениях приняла закон о корректировке даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Об этом стало известно во вторник, 14 апреля.

Согласно документу, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год). Отмечается, что именно этот день был признан в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией, но в 1947 году его сделали обычным рабочим днем, а сам праздник стал забываться.

«Победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войн», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, установление памятной даты на 3 сентября символизирует «переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми.