Песков вспомнил о спорах из-за продления нерабочего режима

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5 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, прежде чем принять решение о продлении нерабочего периода, велись долгие споры. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это действительно так. И действительно для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус"», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что власти в первую очередь заботились о здоровье граждан и действовали в их интересах.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали новые данные по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в России.