Правительство одобрило выделение МИД средств на помощь россиянам за границей

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4 апреля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

фото: pixabay.com

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не смогли покинуть зарубежные страны из-за приостановления эвакуации граждан.

«Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности самостоятельно оплатить данные расходы, и на продление срока действия документов, на основании которых они находятся на территории иностранного государства», - говорится сообщении кабмина.

Ранее АН назвали количество оставшихся за границей россиян.