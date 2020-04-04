Правительство одобрило выделение МИД средств на помощь россиянам за границей

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не смогли покинуть зарубежные страны из-за приостановления эвакуации граждан.
«Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД России из резервного фонда Правительства Российской Федерации средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства и не имеющих возможности самостоятельно оплатить данные расходы, и на продление срока действия документов, на основании которых они находятся на территории иностранного государства», - говорится сообщении кабмина.
Ранее АН назвали количество оставшихся за границей россиян.