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Слуцкий: Политический эгоизм США, ЕС, Великобритании оказался выше общих усилий по противодействию COVID-19

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий: Политический эгоизм США, ЕС, Великобритании оказался выше общих усилий по противодействию COVID-19
Фото: сайт Госдума РФ

Отказ США, ЕС, Великобритании и примкнувшим к ним Украины и Грузии поддержать в Генассамблее ООН предложенный Россией проект резолюции по отмене санкций для борьбы с пандемией прекрасно нам показывает лицо коллективного Запада и его сателлитов «без маски». 

Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, политический эгоизм и гегемонистические амбиции оказались гораздо выше общих мировых усилий по противодействию COVID-19.

«Коронавирус и спровоцированный им экономический кризис стали глобальной угрозой, победить которую возможно только при общей консолидации. И санкционная дубина здесь явно не в помощь, а, прямо скажем, – во вред», – резюмировал Слуцкий.

ДВа

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