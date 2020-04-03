Украина заблокировала проект российской резолюции по борьбе с коронавирусом в ООН

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3 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

ООН. Фото: соцсети

Украина заблокировала российский проект резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, усмотрев в нем манипуляцию, которая может привести к отмене антироссийских санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, в российском проекте резолюции ГА ООН «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом COVID-19», содержится «много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности». Так глава МИД Украины назвал возможный запуск процесса отмены международных антироссийских санкций.

При этом глава украинской дипломатии выразил готовность поддержать любой другой проект резолюции, лишь бы не российский: «Мы поддержим другую резолюцию Генассамблеи ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН». Кулеба также пообещал и впредь «блокировать все усилия России разрушить санкционный режим».