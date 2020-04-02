Украинские пользователи высмеяли подарок итальянцев для российских врачей

Аргументы Недели → Политика 13+

2 апреля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Украинцы негативно оценили преподнесённый итальянцами российским врачам подарок в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом на территории страны. Отмечается, что местные повара приготовили борщ.

Позже вирусолог Александр Семенов поделился в социальной сети фотографией «презента» и написал, что это был «простой, банальный свекольник, где свекла порезана (хи-хи-хи) кубиками».

Однако публикация вызвала активное обсуждение среди украинских граждан. Пользователи отметили, что борщ – это не российское блюдо и посоветовали «приготовить щи».

Некоторые высмеяли затею итальянцев, назвав «троллингом» и «неуважением» к специалистам из РФ: «Вместо щей итальянцы решили порадовать русских киевским борщом».

Одна из подписчиц, отвечая на вопрос, с каких пор борщ – киевское блюдо, ответила: «С 2014 года, старинная легенда берет свое начало с Майдана». При этом россияне отметили, что можно было обойтись без политики.