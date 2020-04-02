Как в Италии русских врачей борщом накормили

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2 апреля 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Andrey Turusov/Russian Look

Повар в итальянском Бергамо приготовил для российских врачей и специалистов Роспотребнадзора борщ в знак благодарности за их работу. Рецепт блюда, популярного в России, он не знал: "извини, это первый раз".

Российский вирусолог Александр Семенов рассказал в соцсети, что это был "простой, банальный свекольник, где свекла порезана (хи-хи-хи) кубиками". На столе в ресторане стояла табличка: "Borsch/Борщ, scusate è la prima volta / извини это первый раз".

При этом "борщ" оказался вкусным и очень порадовал российских врачей, которые соскучились по домашней еде.

Ранее итальянский новостной канал показал новые кадры работы российских специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Бергамо. При этом журналист начал программу с названия операции: "Из России с любовью", сославшись на эпизод фильма о "Джеймсе Бонде" с актером Шоном Коннери.