В Совфеде оценили закон об ответственности за нарушение карантина

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31 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал принятие закона об уголовной ответственности за нарушение карантинного режима. По его словам, он готов поддержать «самые жесткие меры», которые обеспечат безопасность российских граждан.

«Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры не придётся. Но если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад», - высказал сенатор RT.

Косачев добавил, что в будущем, скорее всего, удаться победить коронавирусную инфекцию и такие меры окажутся излишними. Однако он поддерживает данный закон в рамках режима ЧС.