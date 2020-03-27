Меркель и Трамп провели телефонный разговор

Аргументы Недели → Политика 13+

27 марта 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Clemens Bilan / Pool

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу, 27 марта, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в кабмине ФРГ.

Согласно последним данным, а рамках телефонной беседы Меркель и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом, а также обстановку в Афганистане.

Сообщается, что канцлер ФРГ и американский лидер договорились использовать все возможности для сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Кроме того, стороны выразили надежду на то, что в скором времени стартуют внутриафганские мирные переговоры.