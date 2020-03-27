Меркель и Трамп провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу, 27 марта, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в кабмине ФРГ.
Согласно последним данным, а рамках телефонной беседы Меркель и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом, а также обстановку в Афганистане.
Сообщается, что канцлер ФРГ и американский лидер договорились использовать все возможности для сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Кроме того, стороны выразили надежду на то, что в скором времени стартуют внутриафганские мирные переговоры.