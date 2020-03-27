Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в пятницу, 27 марта, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что стороны обсудили ситуацию, вызванную распространением коронавируса. Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания

Дипломаты в ходе беседы обозначили важность расширения контактов с целью защиты жизни и благополучия граждан Российской Федерации и КНР.