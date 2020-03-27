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Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в пятницу, 27 марта, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили борьбу с пандемией коронавируса нового типа.
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что стороны обсудили ситуацию, вызванную распространением коронавируса. Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания.
 
Дипломаты в ходе беседы обозначили важность расширения контактов с целью защиты жизни и благополучия граждан Российской Федерации и КНР.
ЕТ
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